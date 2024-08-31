Мати на 10 років закрила свою маленьку доньку у кімнаті: шокувальна історія зі Львівщини

У Львівській області мати забрала свою 8-річну доньку зі школи, відвезла до села та на майже 10 років зачинила у кімнаті, забороняючи виходити на вулицю та навчатися.

Про це йдеться у постанові Верховного суду України від 23 серпня 2024 року.

Дівчина розповіла, як майже 10 років провела у тісній кімнаті з матір'ю

Дівчина 2005 року народження під час судового засідання розповіла свою шокувальну історію. Вона повідомила, що навчалась у початковій школі у Львові. Коли їй будо 8-9 років мати забрала її з навчального закладу та відвезла до села у свою батьківську хату.

19-річна дівчина повідомила суд, що вона жила у жахливих умовах: "її примусово утримували у будинку, на прогулянку випускали рідко - лише вночі, на подвір'ї та під постійним наглядом матері. Від родичів, сусідів та знайомих мама разом з бабусею її умисно приховували. У відповідь на запитання щодо неї та її місцезнаходження брехали про її відсутність з різних причин. Для входу і виходу з кімнати мати, зазвичай, використовувала вікно, а не двері. Усі ці роки вона проживала разом із мамою в одній кімнаті під ключ". Дівчина розповіла, що природні потреби вона теж справляла у кімнаті, а мати все виливала через вікно, мились вони теж у кімнаті. До 15 років мати намагалась її самостійно навчати, проте згодом припинила це робити.

Дівчина також наполягала, що мати вчинила щодо неї психологічне та сексуальне насильство. У серпні 2023 року вона втекла з дому та звернулась до поліції. Постановою Сокальського районного суду Львівської області від 07.09.2023 року матір дівчини визнано винною у вчиненні насильства в сім`ї та накладено адміністративне стягнення.

Дівчина додала, що зараз мешкає у родині свого двоюрідного дядька, який допоміг їй отримати паспорт та лікування. Вона зазначила, що не має жодних документів про освіту. Свого батька жителька Львівщини теж не знає. Дівчина наполягала, що мати її переслідує та надсилає повідомлення з погрозами.

Свідчення дівчини

Що розповіла мати дівчини на суді

У постанові Червоноградського міського суду є також свідчення матері дівчини. Жінка стверджувала, що вони дійсно мешкали у її батьківському будинку, але недовго. Також вона звинуватила доньку у нібито крадіжці 6 тисяч доларів, а свого брата, який допомагає доньці нецензурно обізвала.

У матеріалах суду вказано, що жінку через її поведінку навіть видворили із зали слухання.

Свідчення матері дівчини

Суд заборонив матері наближатись до доньки

Червоноградський міській суд заборонив матері на 6 місяців наближатись до своєї доньки, проте жінка оскаржувала ці постанови в апеляційному та навіть Верховному суді. Проте суди не задовольнили ці прохання.

"Враховуючи викладене, суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, дійшов обґрунтованого висновку щодо наявності підстав для застосування обмежувального припису матері стосовно її дочки у зв`язку з доведеністю факту чинення психологічного насильства, який полягав у неодноразовому знецінюванні думки своєї дитини, ставлення під сумнів її здатність самостійно приймати рішення, адекватно оцінювати ситуацію, намагання повернути доньку додому, зокрема встановлено факт того, що мати не випускала доньку на двір гуляти, спілкуватися з однолітками, відвідувати школу", - йдеться у поясненні Верховного суду.

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