"Мати надавала перевагу відпочинку в п'яному угарі і втратила доньку": подробиці смерті 5-місячної дівчинки під Черкасами

Дівчинка захлинулася рвотними масами.

У місті Кам'янка у Черкаській області померла 5-місячна дівчинка. За інформацією правоохоронців, дитина захлинулася рвотними масами, поки її нетвереза матір спала у своїх друзів по чарці, куди взяла із собою своїх дітей. Жінка має ще двох доньок 3 та 6 років, а раніше її вже позбавляли батьківських прав на старшу дитину через неналежне виконання своїх батьківських обов'язків та любов до алкоголю.

Про це розповіла місцева депутатка Наталія Клименко.

Бабуся зверталася до соцслужб, а там її зверення ігнорували

Трагедія сталася 15 грудня. 31-річна матір дівчинки Тетяна пішла з дітьми до друзів. Там вона пиячила і заснула, а вранці виявила мертвою 5-місячну доньку.

"В нашому місті Кам’янка сталася трагічна подія - смерть п'ятимісячної дівчинки Юленьки. Мати, яка надавала перевагу відпочинку в п'яному угарі, втратила доньку назавжди, недоглянула її належним чином. Тіло дівчинки відправили на судово-медичну експертизи, де будуть визначати від чого померла дитина, чи від переохолодження, чи захлинулася під час крику, чи з іншої причини", - написала депутатка.

Наталія Клименко розповіла, що двох інших доньок жінки (6 і 3 років) поки віддали бабусі, яка має інвалідність і ледь обходить сама себе. Саму ж матір померлої дівчинки та її друзів допитували у поліції. Депутатка обурена бездіяльністю соцслужб, що, на її думку, й призвело до трагедії.

"Питання до поліції та органів служби дітей нашого ОТГ: тільки потрібно, щоб у нас сталася якась трагедія, щоб ви заворушилися і звернули увагу на дії ось таких сімей? До вас же зверталася бабуся цих діток, ви ж знали, що цю матір вже позбавили прав на старшу доньку? Чому вашою відповіддю на її благання про допомогу було - "нічого ж не сталося, не турбуйте нас тому, що і так багато роботи"? Тепер діждалися, сталася смерть немовляти, і ви привозите до бабусі дітей і опускаєте очі, не знаючи, що сказати цій жінці, виравдовуючи ваше небажання допомогти їй, коли ще можна було це зробити", - обурилася депутатка.

З коментарів під постом народної обраниці стало відомо, що старшу доньку Тетяни Машу забрали у названу родину. Родина, де виховувалися троє дівчаток, бідувала, у жінки не було грошей навіть купити дров для опалення оселі, тож їй допомагали місцеві депутати.

Плакала у візку, а до неї ніхто не підходив

Як повідомляє OBOZREVATEL, у службі у справах дітей міської ради Кам'янки заявляють, що стався нещасний випадок.

"Як розповіла мама, напередодні вона лягла спати після 22 години, донька вже спала. Приблизно о 4-й годині ранку дівчинка заплакала, мама її погодувала – і мала заснула. Близько 6-ї години дитина почала кашляти, вона поклала її на бочок. Донька засопіла, бо у неї був нежить. А хвилин через 20-30 вона почула, що дитина перестала дихати. Вона одразу зателефонувала в швидку", – розповіла начальниця міської служби у справах дітей Ірина Коновалова.

Депутатка Наталія Клименко заперечує слова матері і чиновниці

"Тієї ночі донька не лежала з нею в ліжку, як вона каже. Люди, які були там, розповідають, що дитина плакала у візку, а до неї ніхто не підходив. І вже вранці виявилося, що вона померла", – розповідає депутатка.

У службі у справах дітей підтверджують, що до них зверталася бабуся дітей, але зауважують, що жінка скаржилася на доньку, як тільки та знаходила собі якогось співмешканця й йшла до нього.

"Коли Тетяна з дітьми живе в будинку в матері, то все у них добре. Як тільки жінка знаходить собі нареченого і йде до нього, бабуся починає дзвонити, говорити, що дочка зникла, знайдіть. Зараз дві дівчинки перебувають у неї. Але вона проти того, щоб доньку позбавляли батьківських прав", – каже Коновалова.

У соціальній службі запевняють, що Тетяна була в будинку у брата, де і сталася трагедія.

"Я її запитала: "Ти пила?" Вона сказала, що випила пляшку пива. Зовні вона не видавалася п'яною. Тепер, якщо в поліції відкриють справу про злісне невиконання батьківських обов'язків, ми вирішимо подальшу долю дітей", – каже чиновниця.

Захлинулася блювотними масами

У поліції Черкаської областіза фактом смерті немовляти відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".

"Отже оперативна група виїжджала на місце. Вони оглянули дитину, слідів насильницької смерті не виявили. Після розтину та судово-медичної експертизи стало зрозуміло, що дівчинка захлинулася блювотними масами", – розповіла спікерка поліції області Зоя Вовк.

У четвер, 16 грудня, дитину поховали.

Нагадаємо, що у Черкаській області померло немовля після того, як мати кілька годин випивала з друзями на вулиці.

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