Мати намагалася знайти дочку: у Лубнах під час пожежі загинула півторарічна дитина, яку залишили вдома саму

Мати намагалася знайти дочку: у Лубнах під час пожежі загинула півторарічна дитина, яку залишили вдома саму

Дівчинку намагалися реанімувати медики швидкої.

У Лубнах Полтавської області в результаті пожежі у приватному будинку загинула дівчинка.

Про це повідомляє "Суспільне".

Подія сталася учора, 15 грудня, пізно ввечері у місті Лубни на вулиці Кам’янопотоцька. У приватному будинку сталося задимлення.

31-річна мати пішла до місцевого магазину, залишивши вдома свою півторарічну дитину. Близько 22:00 вона повернулася до будинку і побачила задимлення.

"Жінка разом із сусідкою намагалися знайти дитину в кімнаті. Потім вони викликали рятувальників, які виявили дитину на підлозі біля дверей. Медики проводили реанімаційні дії, але дівчинка померла", – розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Мати дівчинки з діагнозом отружєння продуктами горіння доправили до реанімації Лубенської лікарні. Її стан медики оцінюють як середньо-тяжкий.

Нагадаємо, що у Львові в результаті пожежі загинули двоє людей віком 27 і 28 років.

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