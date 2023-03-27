Мати ґвалтівників працює у сільраді, суддя вже на лікарняному: подробиці скандалу на Закарпатті

Мати двох підозрюваних уже пішла на лікарняний.

У Закарпатській області група підлітків вчинила сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою. Після скандального вироку, суддя пішла на лікарняний. Також відомо, що мати двох підозрюваних працює бухгалтером у сільській раді.

Про це повідомляє "Суспільне".

Суддя-спікер Воловецького районного суду Северин Павлюк повідомив, що суддя, яка винесла вирок трьом підліткам за вчинення сексуального насильства над 14-річною дівчинкою наразі перебуває на лікарняному.

Мати двох підлітків, які вчинили сексуальне насильство, працює бухгалтером у сільраді Верхніх Воріт. Вона від 27 березня перебуває у відпустці.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що прокуратура оскаржить рішення Воловецького районного суду. Він також додав, що підозрювані не відвідували школу після того, як вони зґвалтували 14-річну дівчинку. Потерпілій запропонують інші навчальні заклади, де вона зможе продовжити навчання, щоб не бути в одному приміщенні зі своїми кривдниками.

Суддя-спікер Воловецького районного суду та батько потерпілої розповіли: у дівчинки був адвокат з безоплатної вторинної правової допомоги.

Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: що відомо

Напередодні Воловецький районний суд покарав до умовного терміну трьох підлітків, які вчинили сексуальне насильство над 14-річною дівчиною. Це все вони зняли на відео та поширили серед місцевих жителів. Цей випадок викликав резонанс у суспільстві, оскільки подібний вирок суду обурив громадськість.

Такий вирок був виправданий тим, що підозрювані отримали хороші характеристики від громади та школи, де навчаються.

Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко переконаний, що обласна прокуратура негайно повинна створити комісію і розслідувати дії свого місцевого підрозділу. А працівники освіти, служби у справах неповнолітніх, які фігурують у справі, повинні бути звільнені з роботи й відповісти за свої дії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець взяв під особистий контроль справу щодо зґвалтування 14-річної школярки.

Прокуратура має намір оскаржити судовий вирок щодо сексуального насильства над неповнолітньою дівчиною у Закарпатті.

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