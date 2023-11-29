Мати наполягала, що син хворий: на Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації через головний біль

У Тернопільській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його мати наполягала, що він хворіє.

Про це йдеться у вироку Борщівського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, житель с.Цигани Чортківського району Тернопільської області у травні 2023 року був визнаний придатним до служби в армії. Йому вручили повістку на 26 травня 2023 року, проте він категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що хоч ВЛК визнала його придатним до служби в ЗСУ, його часто мучили головні болі, через що він відмовився брати повістку та звернувся за допомогою до лікарня-невропатолога. Медик дав йому направлення на проходження МРТ, діагностика показала, що підозрюваний здоровий. Після цього призовник більше не звертався до ТЦК і СП щодо проходження служби в ЗСУ.

Мати ухилянта на суді наполягала на тому, що її син хворий. Мовляв, хоч ВЛК визнала його придатним, а діагностика не показала проблеми - його і надалі мучать головні болі.

Лікар-невропатолог на суді пояснив, що він був членом ВЛК, яка визнала підсудного придатним до служби в армії. Проте до нього зателефонувала мати підозрюваного та у грубій формі вимагала від медика дати направлення на МРТ. Він це зробив, результати показали, що призовник здоровий.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Вінниччині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки.

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