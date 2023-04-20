Мати не могла потрапити до будинку: на Полтавщині живцем згоріла дитина

У Полтавській області під час пожежі загинула 2-річна дитина. Сталося це в одному із сіл Лубенського району.

Про це "Суспільне" повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалка.

У селі Остапівка Лубенського району на подвір’ї біля будинку прибирала жінка. Із нею перебувала її дитина – 2-річний хлопчик. Він зайшов до будинку, де згодом почалася пожежа.

Дим, який виходив з будинку, побачила мати. Жінка намагалася зайти до будинку, але це зробити не вдалося через сильне задимлення. Потрапити до оселі вона також намагалася через вікно, але згодом викликала рятувальників.

Надзвичайники, які приїхали на виклик, загасили вогонь за 2 години, а на ліжку у кімнаті виявили тіло дитини. Причину смерті мають з'ясувати під час судмедекспертизи. Причину трагедії також встановлюють.

Нагадаємо, у селі Шабо Одеської області під час пожежі у приватному будинку загинула дитина.

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