Мати не може поховати загиблого на війні сина: тіло не віддають з моргу

Молода вдова загиблого бійця хоче поховати його у Львові, а не в рідному селі на Хмельниччині.

Мешканка Хмельницької області Наталія Зелінська уже третій місяць не може поховати свого сина Сергія, який 11 червня загинув у боях під Бахмутом на Донеччині. Вона має дозвіл прокурора та експертизу ДНК, але у Хмельницькому обласному бюро судово-медичної експертизи жінці не видають свідоцтво про смерть, без якого загиблого бійця вона не може поховати в його рідному селі.

Як пояснила в коментарі “Суспільне” начальниця обласного бюро СМЕ Наталія Козицька, за документом звернулася також вдова Сергія Зелінського, яка теж хоче його поховати, але чомусь у Львові.

"За лікарським свідоцтвом про смерть звернулося дві особи: мати загиблого і дружина. І через те, що вони обидві наполягали на видачі лікарського свідоцтва про смерть і обидві зобов’язуються поховати тіло, то постає питання", — пояснила вона.

Мати загиблого бійця розповіла, що з майбутньою дружиною їхній син познайомився щойно у березні цього року, коли приїхав на реабілітацію у Львівську область через поранення. Молода дівчина була родом із Краматорська і приїхала тоді ж до Львова із Німеччини, де перебуває зі своєю матір’ю як біженка. Навіщо тепер юній вдові організовувати похорон у Львові, родичі загиблого не розуміють.

"Якщо люди не можуть помиритися, не можуть вирішити, нехай це вирішить суд", — прокоментувала ситуацію начальниця обласного бюро судово-медичної експертизи Наталія Козицька.

Однак, адвокат Руслан Малий сумнівається, що в цій справі суд зможе поставити крапку, оскільки закон не визначає черговості ближчих родичів для поховання. Також він не вбачає тут меркантильних міркувань, адже виплату за загиблого в розмірі 15 мільйонів гривень отримують вдова, неповнолітні діти й батьки, незалежно від того, хто саме ховає бійця.

Отримати коментар від адвокатки вдови загиблого воїна журналістам не вдалося.

Нагадаємо, раніше у Тернополі поховали захисника України 55-річного Олега Клима, який загинув під час обстрілу на Донеччині за місяць після того, як був мобілізований. Родичі загиблого звинувачують ТЦК у недбалості.

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