Мати не реагувала: на Житомирщині батько цілий рік ґвалтував рідну доньку

Дівчинка скаржилася матері, але реакції не було.

У Житомирській області чоловіка визнано винним у зґвалтуванні та розбещенні своєї 12-річної доньки. Йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

"Рідний батько, житель однієї з територіальних громад Житомирського району, упродовж року вчиняв дії сексуального характеру стосовно 12-літньої доньки. Потерпіла неодноразово скаржилася матері, однак надійного захисту від неї не дочекалася. Сексуальне насильство пригнічувало емоційний стан дитини, на що звернула увагу шкільний психолог. Після відвертої розмови з ученицею працівники навчального закладу викликали правоохоронців", - повідомили деталі у відомстві.

Наразі у суді триває розгляд справи щодо позбавлення обох горе-батьків батьківських прав. Дівчинку та її рідну сестру на виховання взяла прийомна сім’я, де вони перебувають і дотепер.

Нагадаємо, у Черкаській області затримано 19-річного зловмисника, який зґвалтував дитину. Він ховався від поліції у лісосмузі. З пошуками допомагали військовослужбовці, які підняли в повітря квадрокоптер.

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