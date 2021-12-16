Мати пиячила, а соцслужби бездіяли: у Черкаській області померла 5-місячна дівчинка, яка жила в жахливих умовах

За висновками лікарів, дитина захлинулася слиною.
У місті Кам’янка Черкаської області виявили тіло 5-місячної дівчинки. Дитина померла, поки її нетвереза мати спала у друзів.
Про це повідомляє "Про Все".
У Черкаській області у ліжку виявили мертвим 5-місячне немовля. Дівчинка померла поки її мати спала у друзів. Як повідомила бабуся дитини Лідія Роман, дівчинка захлинулася слиною.
"Моя донька перед цим взяла дітей і пішла до своїх товаришів по чарці. Там Юленька й померла. Захлинулась слиною. Такий висновок дали у Смілі. Таня чула, як дитина плакала вночі. Вранці встала до неї, а вона мовчить. Вже губки посиніли і вся холодна. Тепер Таня ходить ридає", - розповіла бабуся.
Раніше у 31-річної матері померлої дитини Тетяни Роман соцслужби забрали старшу доньку, бо нібито жінка намагалася її задушити. Після народження дитини до жінки з соцслужб ніхто не навідувався.
"Я просила їх, аби прийшли перевірити, щоб якось на Таню вплинути. Але нікого не було. І до поліції зверталась, а вони відмахувались тільки. Донька часто лишала найменшу на мене, або на 6-річну доньку. А тепер, коли трапилось горе, працівниці соцслужби приїжджали і казали, щоб я телефонувала в разі чого", - розповідає пенсіонерка.
Працівників місцевої соцслужби у бездіяльності також звинувачують місцеві депутати.
"Я дуже часто спілкувалась з бабусею дитинки. Вона самостійно не може займатись дітьми, бо їй важко ходити. Вони живуть в страшних умовах. Лідія Анатоліївна годує онуків, як може, поки донька пропиває гроші. Віддає майже всю свою пенсію на них. Соцпрацівники знали, що є така родина і зобов’язані були туди піти. А вони жодного разу не ходили, відколи народилась дитина. Натомість сидять у кабінеті й думають, куди та Тетяна поділа 25 тисяч, що дали після пологів. То підіть же та перевірте",- обурилася депутатка міськради Наталія Клименко.
У Тетяни Роман залишилось дві доньки 6 і 3 років.
Зараз правоохоронці чекають на результати судмедекспертизи.
Нагадаємо, що у Чернівецькій області в результаті отруєння чадним газом постраждали двоє маленьких дітей. 10-місячне немовля загинуло.
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