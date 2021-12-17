Мати побачила шокувальне відео у Мережі: у Харкові батько розбещував 10-річну доньку

Мати побачила шокувальне відео у Мережі: у Харкові батько розбещував 10-річну доньку

До поліції звернулася мати дівчинки і заявила про те, що її колишній розбещує їхню спільну доньку.

У Харкові судитимуть чоловіка, який розбещував свою 10-річну доньку і створював дитячу порнографію.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо своєї доньки. Батька 10-річної дівчинки звинувачують у розбещенні малолітньої особи, вчинених членом сім’ї, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 2 ст. 156, ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України).

До правоохоронців у серпні цього року звернулась матір 10-річної дівчинки із заявою про те, що її колишній чоловік розбещує їхню доньку.

"Встановлено, що через соцмережу невідома жінка надіслала їй відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з донькою, вчиняв розпусні дії, чим поставив під загрозу нормальний психологічний та соціальний розвиток дитини", - повідомили у прокуратурі

Також у чоловіка виявили матеріали з дитячою порнографією на його мобільному телефоні.

16 грудня 2021 року окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка до суду.

Нагадаємо, що у Полтавській області брат зґвалтував молодшу сестру, а мати замовчувала.

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