Мати побачила відео: у Рівненській області чоловік ґвалтував 10-річну доньку співмешканки і знімав на телефон

Мати побачила відео: у Рівненській області чоловік ґвалтував 10-річну доньку співмешканки і знімав на телефон

Жінка заявила до поліції, а суд відправив чоловіка до кінця своїх днів за ґрати.

Верховний Суд України засудив до довічного ув'язнення жителя Рівненської області, який систематично ґвалтував малолітню дочку своєї співмешканки.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Чоловіка звинувачували у неодноразовому вчинення злочинів проти статевої свободи щодо своєї 10-річної падчерки (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України).

У суді прокурор довів, що з січня по травень 2020 року чоловік ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це. Відеозаписи випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції.

На суді чоловік визнав свою провину частково. Вироком колегії Здолбунівського районного суду в червні 2021 року його засудили до довічного позбавлення волі.

Засуджений та його адвокат оскаржували вирок у апеляційному та касаційному судах.

Верховний Суд скарги не задовольнив та залишив засудженому покарання, встановлене судом першої інстанції.

Нагадаємо, що у Кропивницькому інспектор виправної колонії може сам опинитися за ґратами. Його звинувачують у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат.

Читайте також: