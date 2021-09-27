Мати померла, батько був у лікарні: в Одеській області діти задля розваги підпалили будинок багатодітної родини

Мати померла, батько був у лікарні: в Одеській області діти задля розваги підпалили будинок багатодітної родини

Через вчинок неповнолітніх відповідатимуть їхні батьки.

У селі Куяльницької ТГ Одеської області двоє хлопців, віком 9 та 13 років, розбили вікно та підпалили будинок багатодітного батька-одинака.

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Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Відомо, що неповнолітні розбили вікно та підпалили диван і фіранку в зачиненому будинку. Це помітила сусідка родини та викликала рятувальників. Діти розповіли правоохоронцям, що зробили це задля розваги.

За даними слідства, у помешканні нікого не було, оскільки 36-річний чоловік перебував у лікарні разом із своїм тримісячним немовлям. А 13-річна дівчинка і троє хлопчиків віком від двох до восьми років були у родичів. Мати ж дітей нещодавно померла.

ГУ Національної поліції в Одеській області

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Оскільки до вчинення злочину причетні неповнолітні, то за це відповідатимуть їхні батьки.

Нагадаємо, у Вінницькій області 25-річний рецидивіст спалив живцем родича, який пересувався на милицях.

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