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Мати померла, батько був у лікарні: в Одеській області діти задля розваги підпалили будинок багатодітної родини

Мати померла, батько був у лікарні: в Одеській області діти задля розваги підпалили будинок багатодітної родини

Через вчинок неповнолітніх відповідатимуть їхні батьки.

У селі Куяльницької ТГ Одеської області двоє хлопців, віком 9 та 13 років, розбили вікно та підпалили будинок багатодітного батька-одинака. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області. 

Відомо, що неповнолітні розбили вікно та підпалили диван і фіранку в зачиненому будинку. Це помітила сусідка родини та викликала рятувальників. Діти розповіли правоохоронцям, що зробили це задля розваги. 

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За даними слідства, у помешканні нікого не було, оскільки 36-річний чоловік перебував у лікарні разом із своїм тримісячним немовлям. А 13-річна дівчинка і троє хлопчиків віком від двох до восьми років були у родичів. Мати ж дітей нещодавно померла. 

© ГУ Національної поліції в Одеській області
ГУ Національної поліції в Одеській області

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.194  Кримінального кодексу України. Оскільки до вчинення злочину причетні неповнолітні, то за це відповідатимуть їхні батьки. 

Нагадаємо, у Вінницькій області 25-річний рецидивіст спалив живцем родича, який пересувався на милицях.

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