"Мати постійно плутається в показах": у Полтаві з лікарні виписують 4-річного хлопчика, який потрапив до реанімації з синцями на тілі

"Мати постійно плутається в показах": у Полтаві з лікарні виписують 4-річного хлопчика, який потрапив до реанімації з синцями на тілі

Волонтери побоюються, що дома дитину будуть і далі лупцювати.

У Полтаві волонтери занепокоєні тим, що з лікарні з матір'ю виписують 4-річного хлопчика, який потрапив до реанімації медзакладу із синцями 2 лютого цього року.

Про це ТСН.ua розповіли волонтери, які відвідували 4-річного Микиту у лікарні.

Сам хлопчик, за їхніми словами, не говорить - дитина налякана, боїться зайвих рухів і в присутності сторонніх людей мовчить.

"Дитина в гематомах - більше нижня частина тіла, ходити не може, йому ставили катетер. В палаті була матір хлопчика. Він заляканий, боїться дорослих. Серйозний, сумний. Вони пробули в лікарні кілька днів, і їх вже сьогодні відпускають. До них не приходили ні соцслужби, ні поліція. Мати постійно плутається в показах. Кожного разу розповідає про те, що сталося з її сином різне. Діагноз теж ніхто не говорить. Спершу говорила, що він отруївся щурячою отрутою, який випадково знайшов, а потім, що його побила старша сестра, якій, на хвилиночку, 7 років", - розповідає ТСН.ua волонтерка.

Дівчина в лікарню приходила кожного дня і непокоїться, що хлопчика відправляють додому, де, можливо над ним вчиняють фізичне насильство. За словами волонтерки, в неї залишилося враження, що мама хлопчика любить випити.

У поліції слова волонтерів заперечують. Говорять - маму дитини та інших родичів опитали, а за фактом побиття хлопчика відкрили кримінальне провадження за ст. 125, але чекають на висновки лікарів, які підтвердять чи спростують інформацію про завдання хлопчику тілесних ушкоджень його рідними.

"Дитина зараз перебуває у лікарні. Підтверджених фактів побиття зараз поки немає. Коли отримаємо висновки лікарів, знатимемо, що саме з дитиною сталося. Дуже багато недостовірної інформації навколо цієї історії. Підставою для прийняття рішення з КПК є висновки судово-медичної експертизи. Судово-медичний експерт може провести дослідження, лише маючи на руках висновки лікарів. Правоохоронці допитали і батьків, і лікарів", - розповів ТСН.ua речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, що до лікарні Полтави швидкою доправили 4-річного Микиту у важкому стані і з синцями на тілі. Пропоходження травм дитини медики не розповідають, посилаючись на лікарську таємницю. Відомо, що хлопчик проживає разом із матір’ю в одному із сіл Михайлівської громади Полтавського району.

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