Мати стекла кров'ю, а батько помер у лікарні: у Харкові чоловік вбив власних батьків

У Харкові чоловік під час чергової родинної сварки вбив власних батьків. Мати стекла кров’ю від ножових поранень у квартирі, батько помер вже у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

"Чоловік перебував у квартирі в Основ’янському районі м. Харкова разом зі своїми батьками. Тривалі сварки у родині на ґрунті побутових проблем того дня закінчились трагедією. Під час чергової суперечки син вбив батька та матір. Харків’янин завдав батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер", - йдеться у повідомленні.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

За клопотанням прокурорів чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.

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