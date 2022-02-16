Мати стояла на "шухері", а син крав: на Закарпатті жінка переконала дитину пограбувати знайомого

Мати та син провину визнали.
У м. Свалява Закарпатської області судили матір та сина, які обікрали знайомого в його ж будинку.
Про це йдеться у вироку Свалявського районного суду Закарпатської області, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, матір та її неповнолітній син 7 грудня 2019 року обікрали свого знайомого, в якого тоді гостювали. Жінка переконала дитину зайти до вітальні та з кишені потерпілого вкрасти 5500 грн. Мати ж стежила, щоб цього не помітив чоловік.
У червні 2020 року мати та син вдруге пограбували потерпілого, поцупивши у нього 1500 грн.
На суді підозрювані провину визнали та розкаялись. Потерпілий ж додав, що у нього немає претензій до обвинувачених.
Суд визнав матір та сина винними та засудив їх до іспитового терміну. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, у с. Загвізді Івано-Франківській області батько залучив до крадіжки свою малолітню доньку. Чоловік попросив, аби дитина вкрала гроші з-під подушки ліжка, де спала бабуся.