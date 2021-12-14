Мати в реанімації, а син почав заїкатися: що відомо про стан потерпілих у ДТП у Луцьку, де підліток збив пішоходів

Знайомий родини розповів, що є шанси, що 39-річна жінка житиме.
У Луцьку 16-річний підліток влетів у людей на переході. 39-річна жінка та її 5-річний син отримали серйозні травми. Їх зараз рятують медики.
Про це у Facebook повідомив знайомий потерпілих Віктор Смолярчук.
За його даними, 39-річна жінка в реанімації, у неї тяжкі травми, проте є надія, що потерпіла житиме. Її 5-річному сину медики наклали шви. Проте через пережите в дитини сильний стрес і він почав заїкатись.
Чоловік потерпілої на момент ДТП перебував за кордоном, оскільки він працює далекобійником. Йому вдалось приїхати до Луцька лише зранку, 14 грудня.
Наразі небайдужі збирають кошти для порятунку потерпілих у моторошній ДТП.
Нагадаємо:
- У Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті зіткнення постраждали 6 людей, а 16-річного водія, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.
- Найбільше в аварії постраждали 39-річна жінка та її 5-річний син. Зараз жінка в обласній лікарні в критичному стані. Вона досі у комі в реанімації. В іншій, дитячій лікарні перебуває 5-річний син потерпілої із забійною раною лоба. Його життю, за словами медиків, загрози немає.
- Суд відправив 16-річного водія під цілодобовий домашній арешт.
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