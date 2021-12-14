Мати в реанімації, а син почав заїкатися: що відомо про стан потерпілих у ДТП у Луцьку, де підліток збив пішоходів

Мати в реанімації, а син почав заїкатися: що відомо про стан потерпілих у ДТП у Луцьку, де підліток збив пішоходів

Знайомий родини розповів, що є шанси, що 39-річна жінка житиме.

У Луцьку 16-річний підліток влетів у людей на переході. 39-річна жінка та її 5-річний син отримали серйозні травми. Їх зараз рятують медики.

Про це у Facebook повідомив знайомий потерпілих Віктор Смолярчук.

За його даними, 39-річна жінка в реанімації, у неї тяжкі травми, проте є надія, що потерпіла житиме. Її 5-річному сину медики наклали шви. Проте через пережите в дитини сильний стрес і він почав заїкатись.

Чоловік потерпілої на момент ДТП перебував за кордоном, оскільки він працює далекобійником. Йому вдалось приїхати до Луцька лише зранку, 14 грудня.

Наразі небайдужі збирають кошти для порятунку потерпілих у моторошній ДТП.

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