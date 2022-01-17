Мати віддала сину, а сестра - рідному брату: у Херсоні провели дві родинні трансплантації нирок

Мати віддала сину, а сестра - рідному брату: у Херсоні провели дві родинні трансплантації нирок

Наразі пацієнти перебувають в трансплантаційному центрі.

У херсонській обласній лікарні провели дві родинні трансплантації нирок. Операції виконали сумісно трансплантаційні бригади Київської обласної клінічної лікарні та Херсонської обласної клінічної лікарні.

Про це йдеться на сторінці КНП "Херсонська обласна клінічна лікарня" обласної ради у Facebook.

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Зазначається, що операції провели 15 січня. В першому випадку мати віддала нирку 27-річному сину, який проживає у Херсоні. Він останні 9 років перебував на гемодіалізі.

А у другому випадку рідна сестра віддала нирку брату з Херсонської області. Наразі пацієнти перебувають в трансплантаційному центрі. Післяопераційний період проходить за планом.

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Нагадаємо, у Львові пересадили нирку 15-річному Ярославу. Донором хлопця стала його бабуся.

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