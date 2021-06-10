Мати відмовила в інтимі: стали відомі нові подробиці вбивства 8-річної дитини в Покрові

За скоєний злочин чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці продовжують проливати світло на обставини загибелі 8-річного Ібрагіма Огли, тіло якого 8 червня знайшли в каналізаційному колекторі.

Як повідомили в Департаменті карного розшуку 10 червня, було встановлено, що мати відмовила в інтимній близькості підозрюваному, чоловік розлютився, відвів її сина в покинутий будинок і задушив.



"Оперативниками встановлена послідовність подій і мотиви, які самі по собі вражають своєю жорстокістю. 32-річний шанувальник горе-матері під час чергового застілля дуже образився на її відмову в інтимній близькості", — розповіли в пресслужбі Департаменту карного розшуку.



Пізніше чоловік заманив дитину в покинутий будинок і задушив його, як підкреслюють в поліції, голими руками.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

"Ймовірно з метою помсти, заманив дитину в занедбаний будинок і задушив голими руками. Після скоєного — цинічно скинув труп в каналізацію", — додали в Департаменті карного розшуку.

Нагадаємо, ймовірного вбивцю 8-річного Ібрагіма Огли правоохоронці затримали 9 червня — через добу після того, як в колекторі знайшли тіло дитини.

Новини України: у місті Покров хлопчика, який зник тиждень тому, знайшли мертвим в колекторі

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