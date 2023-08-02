Мати відволіклася на хвилинку: на Київщині 1,5-річний хлопчик помер від розчинника для фарби

Дитину шпиталізували до Білої Церкви в тяжкому стані.

У Білоцерківському району Київської області 1,5-річний хлопчик випив розчинник для фарби та через декілька годин помер.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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За його словами, 1,5-річний хлопчик перебувала на подвір'ї разом зі матір'ю. Коли жінка відволіклась, дитина знайшла пляшку з розчинником та зробила декілька ковтків. Дитину шпиталізували до Білої Церкви в тяжкому стані. Медики зробили все можливе для порятунку дитини, але хлопчик помер у відділенні реанімації.

"Шановні батьки. Вкотре закликаємо вас слідкувати за дітьми. Не залишайте їх без нагляду дорослих. Бережіть найцінніше", - закликав Небитов.

Нагадаємо, під Києвом 51-річний тренер з баскетболу розбещував 11-річну дівчинку. Правоохоронці затримали чоловіка та повідомила про підозру.

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