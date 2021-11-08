Мати впустила, коли бив співмешканець: у Дніпрі до лікарні доправили 2-місячне немовля з переломом черепа

Мати впустила, коли бив співмешканець: у Дніпрі до лікарні доправили 2-місячне немовля з переломом черепа

Дитина постраждала в результаті конфлікту матері і її співмешканця.

У Дніпрі до дитячої обласної клінічної лікарні доправили 2-місячне немовля з важкими травмами. У дитини діагностували черепно-мозкову травму з переломом лівої тім'яної кістки.

Про це повідомляє "Дніпро Час".

У Дніпрі медики обласної дитячої лікарні рятують життя немовляти, яке надійшло з важкими травмами голови. Виявился, дитина постраждала в результаті конфлікта між матір'ю немовляти та її співмешканцем.

Між раніше судимим 49-річним чоловіком і 28-річною жінкою, яка тримала дитину на руках, виникла сварка. Коли співмешканець почав її бити, вона впустила немовля. Дитина отримала важкі травми в результаті падіння.

Медики діагностували у малюка закриту черепно-мозкову травму, забиття головного мозку 1-го ступеня, перелом лівої тім'яної кістки та забиття м'яких тканин голови.

"Мати дитини від будь яких показів відмовилася. Будемо підключати соціальні служби, щоб вилучати дітей", - повідомили ТСН. ua у поліції.

Нагадаємо, що у Дніпрі у Центрі матері і дитини імені Руднєва новонародженому зробили складну операцію на серці. Для цього його серце зупинили на 5 годин.

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