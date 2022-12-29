Мати з дитиною були в іншій кімнаті: деталі влучання ракети у будинок на Прикарпатті (фото)

Ракета не вибухнула.
У четвер, 29 грудня, російська ракета влетіла у будинку в селі Тлумацької громади Івано-Франківській області, у якому проживають жінка з дитиною.
Деталі ракетного удару повідомила керівниця Прикарпаття Світлана Онищук.
За її словами, на момент влучання мати й дитина перебували у сусідній кімнаті.
"На щастя, ракета не вибухнула. Вони залишилися живі. Цинізму ворога немає меж. Це зло має бути покаране", - наголосила голова ОВА.
Наразі на місці "прильоту" працюють відповідні служби. З 15 дворів, які розташовані радіусі 150 метрів від будинку, з евакуювали місцевих мешканців.
Нагадаємо, зранку 29 грудня в Україні була повітряна тривога. Спочатку, 05:31, вона охопила частину областей на півдні та сході, частково на півночі та центрі. Після 08:00 вона поширилася на західні регіони.
Ракета також влучила в один із енергетичних об’єктів Івано-Франківської області. Внаслідок атаки виникла пожежа. Минулося без постраждалих і жертв.
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