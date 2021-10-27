Мати знайшла тіло доньки біля кладовища: у Хмельницькій області вбили і зґвалтували молоду жінку

Мати знайшла тіло доньки біля кладовища: у Хмельницькій області вбили і зґвалтували молоду жінку

Правоохоронці розшукують вбивцю жінки.

У Хмельницькій області знайшли вбитою і зґвалтованою 37-річну жінку. Тіло доньки виявила її матір.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Хмельницькій області.

Сьогодні, 27 жовтня, близько 5 години ранку у Кам'янці-Подільському близько 5-ї години ранку на стежці поблизу старого міського кладовища мати знайшла тіло 37-річної доньки. Вона зателефонувала до поліції.

На місце події одразу виїхала криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група з обласного центру на чолі з керівництвом ГУНП в Хмельницькій області Андрієм Чайковським.

Наразі тіло жінки направлене на судово-медичну експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за п.10 ч. 2 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство з метою задовольнити статеву пристрасть із трупом - у випадках, коли особу було умисно вбито через певний час після її зґвалтування або сексуального насильства з метою приховання злочину).

Працівники поліції розшукують особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що у Дніпрі на Монастирському острові чоловік зґвалтував школярку. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали правоохоронці.

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