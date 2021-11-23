Мати знімала відео, як "нюхає наркотики" із немовлям на руках: у поліції Харківської області відреагували на скандал

Мати із дитиною перебувають у COVID-відділенні лікарні.

У м. Люботин Харківської області мати нібито вживала наркотики із дитиною на руках. У поліції уже прокоментували скандальне відео.

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Відео інциденту опублікували в телеграм-каналі "Труха Харків".

На відео жінка із дитиною на руках нібито вживає наркотичні речовини. Це все на камеру знімає її подруга. Користувачів телеграм-каналів обурила поведінка жінки.

Скриншот із відео / Кадр із відео

У поліції Харківської області уже відреагували на скандал. Там пообіцяли допитати жінку, проте поки це неможливо, оскільки вона перебуває у COVID-відділенні лікарні. Співробітник Нацполіції Харківщини В'ячеслав Марков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що відео було зняте раніше, проте саме зараз потрапило до соцмереж.

"Поліція оперативно встановила осіб, а також місце перебування "героїнь" фільму. Сьогодні поліцейські не змогли опитати жінку, бо вона з дитиною перебуває у лікарні в "ковідному" відділенні. Після одужання їй обов'язково доведеться відповісти копам на запитання, які обурили харків’ян", - повідомили в поліції Харківщини.

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