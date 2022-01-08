Мати дітей померла минулого року: нові подробиці трагедії під Одесою, де загинули п’ятеро людей

Мати дітей померла минулого року: нові подробиці трагедії під Одесою, де загинули п’ятеро людей

Генератор занесли до комори, у дачному кооперативі ним користуються майже всі.

Стали відомі нові подробиці жахливої трагедія, яка сталася під Одесою. Там у селі Отрадове Роздільнянського району у новорічну ніч загинула вся родина – двоє дорослих та троє дітей.

Зокрема, усі сні померли 71-річна жінка, її 41-річний син та троє дітей – 9-річний хлопчик, а також дві дівчинки 5 та 7 років. Поруч із дітьми так і залишилися лежати нерозкриті подарунки.

Мати дітей померла на початку 2021 року

Як розповіла одна з місцевих дачниць, родина постійно жила у надлиманському масиві, передає obozrevatel.com.

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На початку 2021 року у родині сталося лихо – померла рідна сестра Юрія, у якої залишилося троє дітей. Тож чоловік збирався взяти над ними опіку.

"Займався оформленням документів, начебто навіть опіку над однією з дівчаток оформив. Усі вони жили тут. Старшого племінника він часто відвозив із собою в Одесу, мабуть, хлопчик там ходив до школи. А молодші діти перебували з бабусею Наталією", – розповідає жінка.

Водночас Юрій мав і свого рідного сина, який залишився жити з мамою – пара розлучилася ще близько 8 років тому.

Займався комп’ютерним бізнесом

Юрій займався комп’ютерним бізнесом. Закінчив виш, де вивчав інформаційні технології та кібербезпеку. За словами знайомих, був дуже спокійною та порядною людиною. В Одесі мав квартиру, але сім'я вирішила залишитися жити на дачі – будував там будинок.

Генератор занесли до комори

Коли 31 грудня у дачному кооперативі вимкнули світло, чоловік заніс у комору генератор.

"У будинку в Юри стояв котел, вони опалювали ним. Але, мабуть, через відключення світла вони використовували генератор. Правда, занесли його в будинок, до комори. Світло ввімкнули наступного дня, а люди вже отруїлися вихлопами", – розповідає жінка.

За словами місцевих мешканців, у дачному кооперативі такий генератор є майже в кожному будинку, де живуть взимку. І багато хто заносить його в дім, оскільки бояться злодіїв – річ дорога.

Звичайний генератор і занапастив родину. Експерт показав ТСН, у чому була фатальна помилка господаря.

В новорічну ніч ціла родина вчаділа у власному будинку | Новини України

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