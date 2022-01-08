Мати дітей померла минулого року: нові подробиці трагедії під Одесою, де загинули п’ятеро людей

Генератор занесли до комори, у дачному кооперативі ним користуються майже всі.
Стали відомі нові подробиці жахливої трагедія, яка сталася під Одесою. Там у селі Отрадове Роздільнянського району у новорічну ніч загинула вся родина – двоє дорослих та троє дітей.
Зокрема, усі сні померли 71-річна жінка, її 41-річний син та троє дітей – 9-річний хлопчик, а також дві дівчинки 5 та 7 років. Поруч із дітьми так і залишилися лежати нерозкриті подарунки.
Мати дітей померла на початку 2021 року
Як розповіла одна з місцевих дачниць, родина постійно жила у надлиманському масиві, передає obozrevatel.com.
На початку 2021 року у родині сталося лихо – померла рідна сестра Юрія, у якої залишилося троє дітей. Тож чоловік збирався взяти над ними опіку.
"Займався оформленням документів, начебто навіть опіку над однією з дівчаток оформив. Усі вони жили тут. Старшого племінника він часто відвозив із собою в Одесу, мабуть, хлопчик там ходив до школи. А молодші діти перебували з бабусею Наталією", – розповідає жінка.
Водночас Юрій мав і свого рідного сина, який залишився жити з мамою – пара розлучилася ще близько 8 років тому.
Займався комп’ютерним бізнесом
Юрій займався комп’ютерним бізнесом. Закінчив виш, де вивчав інформаційні технології та кібербезпеку. За словами знайомих, був дуже спокійною та порядною людиною. В Одесі мав квартиру, але сім'я вирішила залишитися жити на дачі – будував там будинок.
Генератор занесли до комори
Коли 31 грудня у дачному кооперативі вимкнули світло, чоловік заніс у комору генератор.
"У будинку в Юри стояв котел, вони опалювали ним. Але, мабуть, через відключення світла вони використовували генератор. Правда, занесли його в будинок, до комори. Світло ввімкнули наступного дня, а люди вже отруїлися вихлопами", – розповідає жінка.
За словами місцевих мешканців, у дачному кооперативі такий генератор є майже в кожному будинку, де живуть взимку. І багато хто заносить його в дім, оскільки бояться злодіїв – річ дорога.
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