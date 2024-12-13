Матір екснардепки від Партії регіонів засудили за держзраду: що відомо

Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві засудили матір колишньої народної депутатки VI і VII скликань. Вона писала листи постійному представнику Росії при Організації Об'єднаних Націй про підтримку громадянами України так званої спеціальної військової операції.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури 13 грудня.

"За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою киянку вироком суду визнано винною у державній зраді, а саме в наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 КК України)", — йдеться у повідомленні міськпрокуратури в п'ятницю.

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Прокурори в суді довели, що обвинувачена, яка є громадянкою України та головою української правозахисної громадської організації, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надавала допомогу країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Отримавши завдання від російських кураторів, у лютому 2022 року жінка як очільниця української правозахисної організації підготувала лист на ім'я постійного представника РФ при ООН Небензі, в якому із застосуванням маніпулятивних технологій розповіла про події, що нібито відбуваються в Києві та в Україні, виправдовуючи в такий спосіб військову агресію росіян.

Зокрема, обвинувачена писала про те, що "народ України підтримує так звану "спецоперацію рф в Україні", про те, що в Україні почались мародерства, вбивства, грабежі, а також ніби політики офіційно закликають "вбивати росіян". Російські куратори у переписці радили жінці "до повної зачистки сидіти вдома".

Надалі, 28 лютого 2024 року під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, постійний представник РФ при ООН Небензя послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.

"Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи текст, написаний обвинуваченою для виступу Небензі на одинадцятій надзвичайній спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН спрямований на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, підрив морального духу населення та армії України, внесення розбрату та суспільно-політичну дестабілізацію у державі", — зазначено в повідомленні.

До набуття вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

У повідомленні не зазначено імені фігурантки, однак не складно здогадатися, що йдеться про Олену Бережну — матір народної депутатки України VI і VII скликань нині покійної Ірини Бережної.

Нагадаємо, на Чернігівщині затримали жінку, яка передавала ворогу дані про військові об'єкти.

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