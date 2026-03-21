Мати привласнила виплати сина-військового: деталі судового засідання на Рівненщині

У Рівненській області триває судовий процес у справі бійця Дмитра Панчука, чия матір упродовж трьох років отримувала його грошове забезпечення, поки він перебував у полоні. 20 березня відбулося чергове засідання, під час якого сторона захисту обвинуваченої висловила бажання врегулювати конфлікт мирним шляхом.

Дмитро Панчук перебував у російському полоні три роки. Протягом цього часу йому щомісяця нараховували виплати у розмірі 120 тисяч гривень. Оскільки боєць був позбавлений волі, кошти за законною процедурою отримувала його матір, Людмила Панчук. Після повернення військовий виявив, що на його рахунках порожньо.

«Фінчастина мені те саме сказала: „Твоя мати отримувала всі твої кошти“», — зазначив Дмитро.

За словами військового, він розраховував на ці заощадження для реалізації власних планів після повернення зі служби. Загальна сума привласнених коштів становить близько чотирьох мільйонів гривень.

Аргументи сторони захисту

Людмила Панчук у письмовій відповіді пояснила, що отримувала гроші на законних підставах з червня 2022 року по січень 2025 року. Жінка підтвердила, що витратила суму на ремонт будинку. Крім того, на тлі конфлікту вона зняла сина з реєстрації за місцем проживання. Адвокатка Людмили Панчук Алла Філатова наголосила на бажанні сторони примиритися.

«Сторона готова повернути кошти, можливо, частину позичити, і сподівається на вирішення сімейного конфлікту», — йдеться у поясненні матері.

Проте захисник військового Василь Харчук зазначив що, пропозиції про мирову угоду звучать лише в залі суду і можуть бути інструментом для затягування процесу. Адвокат додав, що після засідання жодних реальних пропозицій щодо виплати боргу від сторони Людмили Панчук не надходило.

За словами Дмитра, спроби врегулювати ситуацію мирно результату не дали. Він також стверджує, що спочатку мати повідомляла про значно менші суми виплат, а остаточним приводом для звернення до суду стало те, що його виписали з житла.

«Сума, яку я зараз суджуся з нею — це 4 мільйони 200 тисяч гривень», — зазначив військовий.

Мати від коментарів журналістам відмовилася, повідомивши лише, що перебуває за кордоном.