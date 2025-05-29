Матюха Андрій Валерійович долучився до збору коштів для будівництва футбольного поля

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У Києві провели благодійний аукціон, під час якого збирали кошти на облаштування футбольного поля та інклюзивного спортпростору для вихованців Житомирського будинку дитини.

Організаторами виступили футбольний клуб «Динамо», Фонд Андрія Матюхи, Збірна журналістів України та Інформаційне агентство «Центр новин».

Аукціон відбувся на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Зібрані кошти спрямують на створення інфраструктури для дитячого медичного закладу в Житомирі. Ініціатива має охопити не лише вихованців будинку дитини, а й дітей із прилеглих населених пунктів. Очікується, що спортивними об’єктами зможуть користуватися понад шість тисяч дітей області.

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Андрій Матюха про мету ініціативи

Андрій Матюха, президент фонду, у коментарі наголосив, що поєднання спорту та благодійності створює умови для нових можливостей. Йдеться про приклад, коли участь громадськості та бізнесу дозволяє реалізувати конкретний інфраструктурний проєкт.

На аукціоні були представлені лоти з підписами українських спортсменів. Серед них м’ячі з автографами Андрія Шевченка, екіпірування від боксерів Віталія Кличка та Олександра Усика, футболки від гравців національної збірної, колекційна кросівка Сергія Стаховського, сувенірна монета.

Захід став черговим прикладом підтримки проєктів, спрямованих на розвиток інфраструктури для дітей.