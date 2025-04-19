ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1334
Час на прочитання
1 хв

"Матусю, я все витримав!": перші слова військового після трьох років полону, які зворушили всю країну

Такі слова є символом незламності українських воїнів, які пережили полон, але не зламалися.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Українські воїни після полону зустрічаються з рідними — момент, який зворушив країну

Українські воїни після полону зустрічаються з рідними — момент, який зворушив країну / © СБУ

19 квітня до України повернулися 277 військових, які перебували в російському полоні. Один із військових, уперше зателефонував додому після трьох років у полоні.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Матусю, я тебе так люблю, я так скучив! Три роки я сидів. Матусю, я все витримав, я протримався!», — сказав військовий своїй матері.

Серед звільнених — воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту, а також прикордонники. Багато з них захищали Маріуполь, а також воювали на напрямках у Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.

Нагадаємо, взагалі обмін відбувся 246 на 246, а 31 бійця важкопораненого бійця Україні віддали поза обміном.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie