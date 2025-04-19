"Матусю, я все витримав!": перші слова військового після трьох років полону, які зворушили всю країну

Українські воїни після полону зустрічаються з рідними — момент, який зворушив країну / © СБУ

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19 квітня до України повернулися 277 військових, які перебували в російському полоні. Один із військових, уперше зателефонував додому після трьох років у полоні.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Матусю, я тебе так люблю, я так скучив! Три роки я сидів. Матусю, я все витримав, я протримався!», — сказав військовий своїй матері.

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Серед звільнених — воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту, а також прикордонники. Багато з них захищали Маріуполь, а також воювали на напрямках у Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.

Дата публікації 21:45, 19.04.25 Кількість переглядів 28 Повернення героїв: перші дзвінки додому після трьох років полону

Нагадаємо, взагалі обмін відбувся 246 на 246, а 31 бійця важкопораненого бійця Україні віддали поза обміном.