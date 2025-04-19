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"Матусю, я все витримав!": перші слова військового після трьох років полону, які зворушили всю країну
Такі слова є символом незламності українських воїнів, які пережили полон, але не зламалися.
19 квітня до України повернулися 277 військових, які перебували в російському полоні. Один із військових, уперше зателефонував додому після трьох років у полоні.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Матусю, я тебе так люблю, я так скучив! Три роки я сидів. Матусю, я все витримав, я протримався!», — сказав військовий своїй матері.
Серед звільнених — воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту, а також прикордонники. Багато з них захищали Маріуполь, а також воювали на напрямках у Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.
Нагадаємо, взагалі обмін відбувся 246 на 246, а 31 бійця важкопораненого бійця Україні віддали поза обміном.