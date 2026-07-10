Мати 5 дітей намагалася продати новонародженого сина за $20 тисяч: чим все закінчилось

На Прикарпатті жінку підозрюють у спробі продати новонародженого / © Офіс Генерального прокурора

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На Прикарпатті 30-річну жительку Київщини підозрюють у спробі продати власного новонародженого сина за 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, жінка ще на шостому місяці вагітності вирішила не залишати дитину собі та почала шукати покупців у соціальних мережах.

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В одній із груп, присвячених сурогатному материнству, вона нібито писала, що виношує чужу дитину, від якої відмовилися біологічні батьки, та шукає пару для подальшого усиновлення.

На Прикарпатті жінку підозрюють у спробі продати новонародженого. / © Офіс Генерального прокурора

На пропозицію відгукнулася мешканка Івано-Франківська. У приватному листуванні сторони обговорили умови передачі дитини, а підозрювана оцінила немовля у 20 тисяч доларів.

За кілька тижнів вагітній оплатили квиток до Івано-Франківська, медичне обстеження, оренду житла, продукти, ліки та інші витрати. Також їй передали завдаток у розмірі 10 тисяч гривень.

2 липня 2026 року жінка народила здорового хлопчика в міському перинатальному центрі.

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Наступного дня, за даними слідства, сторони уклали заднім числом фіктивний договір про сурогатне материнство. Документ мав створити видимість законної передачі дитини нібито генетичним батькам.

6 липня у дворі медзакладу жінка передала немовля, розписку про отримання грошей і відмову від претензій на дитину в майбутньому.

Одразу після цього її затримали правоохоронці.

Жінці повідомили про підозру в торгівлі людьми, вчиненій щодо неповнолітнього, за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень.

За даними прокуратури, жінка перебуває у третьому шлюбі та, крім новонародженого, має ще п’ятьох неповнолітніх дітей. Із нею проживає лише наймолодший син, інші діти мешкають із бабусею на Київщині.

Подальшим захистом дітей займаються профільні служби.

У прокуратурі також заявили, що чоловік і батьки підозрюваної знали про її намір. За місцем їхнього проживання провели обшуки.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Івано-Франківської області.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Раніше ми повідомляли, що з Німеччини екстрадували учасницю злочинної групи, яка під прикриттям сурогатного материнства продавала українських немовлят за кордон.

Масштабну злочинну схему поліцейські Києва викрили у серпні 2023 року. Тоді правоохоронці викрили двох власників приватних клінік у Києві та Харкові. Власники клінік підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від іноземних донорів під прикриттям сурогатного материнства.

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