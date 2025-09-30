- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2438
- Час на прочитання
- 2 хв
Мати була вагітна двійнею: нові подробиці вбивства цілої родини "Шахедом" (фото)
На подвір’ї зруйнованого ворожим дроном будинку досі висить випраний дитячий одяг, який готували до народження ще двох діток, втім він вже не знадобиться.
З’явилися нові подробиці вбивства цілої родини «Шахедом» на Сумщині. Як виявилось, загибла мати двох синів була вагітна двійнею. Тіла господарів та їхніх маленьких синів рятувальники дістали з-під завалів.
Про це повідомив Telegram-канал «Кордон.Медіа».
Тікали від обстрілів, але загинули разом із дітьми у батьківській хаті
Родина Лєсніченків переїхала до Чернеччини з Краснопілля, адже їхній будинок був пошкоджений. Про це розповіла староста села Оксана Чернова.
Староста каже, що Альона була родом з Чернеччини, тому сім’я переїхала у батьківську хату. Сьогодні вночі туди поліцив ворожий безпілотник.
На місці їхньої домівки — руїни. Немає даху та стін. А на подвір’ї досі висить випраний дитячий одяг, який готували до народження ще двох діток, втім він вже не знадобиться.
З’явилися фото дітей, яких разом з батьками вбила Росія
Краснопільська селищна рада оприлюднила фото дітей, яких разом з батьками вбила Росія ударом по Сумщині.
«Невимовний біль для нашого закладу і всієї Краснопільської громади…Сьогодні вночі внаслідок ворожого удару безпілотником по домівці родини у селі Чернеччина трагічно загинула вся родина: молоде подружжя — Альона та Олександр Лєсніченко, а також їхні двоє дітей — Денис та Єгор Лєсніченко», — повідомили у Чернеччинській гімназії Краснопільської селищної ради.
30 вересня та 1 жовтня — Дні жалоби
У Краснопільській селищній раді повідомили, що 30 вересня та 1 жовтня оголошено Днями жалоби у Краснопільській громаді за загиблими у Чернеччині.
Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російська окупаційна армія вдарила безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Загинула ціла родина. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих: батьків та їхніх синів 6 і 4 років.