Мати била на сполох, лікарка мовчала: хірургиню підозрюють у недбалості, що коштувала життя дитині

Лікар / © pexels.com

Реклама

У Дніпрі лікарці-хірургині повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті малолітньої дитини.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, 10 серпня 2023 року після планової операції в одній із міських лікарень 11-річного хлопчика перевели до хірургічного відділення. Протягом п’яти годин чергова лікарка не реагувала на неодноразові звернення матері дитини щодо різкого погіршення її стану та не здійснювала належного післяопераційного контролю.

Реклама

Лише ввечері медикиня оглянула хлопчика, однак не оцінила тяжкість його стану. Вночі дитину перевели до реанімаційного відділення. За версією слідства, лікарка втратила критично важливий час і не ухвалила необхідних медичних рішень щодо зміни лікування.

12 серпня 2023 року дитина померла. Причиною смерті стали сепсис та токсичний шок, унаслідок яких були уражені всі життєво важливі органи.

У межах кримінального провадження проведено низку експертиз, зокрема комісійну судово-медичну, яка підтвердила допущені порушення у наданні медичної допомоги. Наразі підозрювана лікарка вже не працює в цьому медичному закладі.

Слідство триває. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших медичних працівників до службової недбалості.

Реклама

«Коли помирає дитина — це не просто кримінальне провадження, а трагедія, яка зобов’язує довести розслідування до кінця», — наголосив керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Валерій Прихожанов.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у селі П’ятка сталася пожежа у приватному будинку. Загинув маленький хлопчик, його старший брат зміг врятуватися.