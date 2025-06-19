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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2188
Час на прочитання
1 хв

У Харкові мати хотіла запустити дрон на дитячому випускному — ЗМІ назвали причину

Мати хотіла запустити дрон на дитячому святі у Харкові. Він мав розсипати пелюстки троянд над дітьми. Проте цього ніхто не довзолив зробити.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дрон

Дрон

У Харкові в приватній школі ледь не стався інцидент на дитячому випускному. Одна з матерів хотіла влаштувати для своєї дитини незабутнє свято, запустивши дрон над місцем проведення свята. Цю інформацію підтвердив скріншот листування.

Про це повідомляє «Telegraf».

Ідея полягала в тому, щоб з безпілотника Mavic (які нині активно використовуються військовими) розсипати пелюстки троянд. Проте, запуск дрона на заході з дітьми не дозволили. Хоча ініціаторка запевняла, що «з ППО домовлено», врешті-решт, все обійшлося без порушення.

Скріншот повідомлень щодо події. / © telegraf.com.ua

Скріншот повідомлень щодо події. / © telegraf.com.ua

Чому запуск дрона був небезпечний

З 24 лютого 2022 року повітряний простір України повністю закритий для польотів цивільних дронів. Це означає, що запускати безпілотники без спеціального дозволу заборонено будь-де: як поблизу лінії фронту, так і в тилу країни. У таких містах, як Харків, що постійно перебувають під загрозою авіаударів, порушення цієї заборони може призвести до серйозних проблем з безпекою та просто налякати мешканців.

Нагадаємо, війна дронів набирає нових обертів: ударні безпілотники Shahed-136, які Росія масово випускає під назвами «Герань-2» чи «Гарпія», стали не лише головним засобом далеких атак за кількістю, а й перевищили ракети за загальною вагою бойових частин. У межах одного залпу ці дрони несуть у рази більше вибухівки, ніж ракети.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2188
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