Мати не повірила дочці, яку 3 роки ґвалтував вітчим: подробиці гучної справи на Київщині

Дитина

Правоохоронці Київської області затримали 45-річного чоловіка, який протягом трьох років скоював сексуальне насильство та ґвалтував свою малолітню падчерку 2010 року народження.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури.

45-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини.

Як встановило слідство, вітчим, 1980 року народження, протягом тривалого часу — з березня 2022 по серпень 2025 року — вчиняв насильницькі дії сексуального характеру та неодноразово ґвалтував свою падчерку, яка народилася у 2010 році.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Матір не повірила дочці

Як стало відомо, дівчинка зверталась по допомогу до власної матері, але жінка не повірила розповідям доньки.

Замість того, щоб звернутися до поліції, мати повела дитину на поліграф. «Псевдополіграфолог», який «перевіряв» малолітню, повідомив, що дитина нібито бреше.

Правду вдалося почути лише через три роки після початку злочинів. Про насильство над дівчинкою врешті-решт повідомила її тітка, після чого правоохоронці змогли затримати зловмисника.

