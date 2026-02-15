Мати поховала сина, який насправді був у полоні: чи покарають винуватців помилки

Могила невідомого солдата, якого вважали Назаром Далецьким / © Суспільне Львів

Український військовий Назар Далецький, який на початку лютого повернувся з російського полону, дізнався про те, що вдома його давно вважають загиблим, коли перетнув білоруський кордон по дорозі додому. За словами бійця, у цій ситуації він найбільше переживав за свою маму, якій довелося пережити страшний душевний біль, ховаючи сина, який насправді був живим.

Про це він розповів у розмові з народним депутатом Олександром Качурою, який подав відповідні звернення до генерального прокурора та міністра оборони, щоб покарати винуватців цієї жахливої помилки.

«Це був для мене такий удар. Та найбільше я переживав за маму, що вона пережила тоді стрес і це вона була тоді хвора», — сказав він.

Назар Далецький повернувся з полону хворим, у нього погано служать ноги, однак він і тепер більше турбується про 73-річну матір, яка перенесла операцію, поки його не було.

«Я казав до мами, коли вже повернувся: чому ви повірили, що я помер? Я ж ніколи не прощався. Я не прощався, коли йшов тепер на війну. Не прощався», — сказав військовий, який був учасником АТО до повномасштабного вторгнення Росії.

Нардеп під час розмови з Назаром Далецьким запевнив його, що він разом зі своєю юридичною командою добиватиметься покарання для винуватців цієї помилки, яка завдала стільки страждань його рідним.

«Це питання — не лише його. Це питання до чиновницької системи. Винні мають бути покарані!.. Бо саме зараз інша мати, дружина чи донька чекають і не знають, де їхній рідний», — написав Олександр Качура в коментарі до опублікованого відео своєї розмови.

Нагадаємо, 11 лютого в селі Великий Дорошів на Львівщині провели ексгумацію останків людини, яку раніше ідентифікували як Назара Далецького. Процедуру здійснили після того, як з’ясувалося, що військовослужбовець насправді живий і повернувся з полону.

Від вересня 2022 року Далецького вважали загиблим. 2023-го його було поховано після помилкового встановлення особи за результатами ДНК-експертизи.

Раніше на засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний повідомив, що родина Назара Далецького повинна повернути державі гроші, які отримала як компенсацію за загибель військового.

Проте Міністерство оборони заявило, що не має наміру спонукати родину військовослужбовця Назара Далецького, якого помилково визнали загиблим, до повернення виплачених коштів.