Горе-мати з Рівненщини / © Офіс Генерального прокурора

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На Рівненщині судитимуть горе-матір, яка залучала доньку до наркоторгівлі та намагалася продати трьох дітей для жебракування у стін Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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«Керівник Рівненської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної мешканки Рівненського району, яку обвинувачують у торгівлі людьми та незаконному придбанні, зберіганні й збуті особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у тому числі із залученням малолітніх дітей (ч. 2, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 149 КК України)», — йдеться у повідомленні.

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Жінку затримали, коли вона отримала 30 тисяч гривень та передала своїх дітей сторонньому чоловіку.

На Рівненщині судитимуть матір, яка залучала доньку до наркоторгівлі та намагалася продати трьох дітей / © Офіс Генерального прокурора

На Рівненщині судитимуть матір, яка залучала доньку до наркоторгівлі та намагалася продати трьох дітей / © Офіс Генерального прокурора

На Рівненщині судитимуть матір, яка залучала доньку до наркоторгівлі та намагалася продати трьох дітей / © Офіс Генерального прокурора

На Рівненщині судитимуть матір, яка залучала доньку до наркоторгівлі та намагалася продати трьох дітей / © Офіс Генерального прокурора

«За домовленістю, 11-річну дівчинку та двох хлопців — 14-ти та 9-ти років — мали вивезти до Києва для жебрацтва на території Києво-Печерської лаври», — уточнили в Офісі генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за передачу дітей жінка погодилася отримати 60 тисяч гривень: 5 тисяч гривень завдатку, 30 тисяч гривень після передачі дітей та ще 25 тисяч гривень після їх повернення.

Крім того, правоохоронцями задокументовано збут синтетичного наркотику PVP. До збуту речовини обвинувачена залучала своїх трьох дітей. За її вказівкою діти передавали покупцям PVP та отримували за це гроші.

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Щодо дітей у Рівненському районному суді розглядається позов органу опіки та піклування Клеванської селищної ради про позбавлення жінки батьківських прав та стягнення аліментів.

Нагадаємо, у Полтаві подружжя протягом кількох років знімало порнографію за участі своєї шестирічної доньки та вчиняло з нею розпусні дії.

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