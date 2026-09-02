Мати приховала правду про смерть 5-річного сина на Одещині: після розтину в його голові знайшли кулю

Пістолет (ілюстративне фото) / © Freepik

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У Білгород-Дністровському районі Одеської області помер 5-річний хлопчик. Під час розтину в його голові виявили кулю для пневматичної зброї.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

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31 серпня дитину у важкому стані госпіталізували до лікарні. За словами матері, хлопчик нібито травмувався у дворі під час гри з молодшою сестрою. Згодом він помер.

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Після смерті дитини під час розтину в її голові виявили кулю. Попередньо, саме це поранення стало причиною смерті.

За даними слідства, до загибелі хлопчика може бути причетний 30-річний співмешканець його матері. Поліція також вважає, що 28-річна жінка знала про обставини поранення сина, але приховала їх.

Чоловіка та жінку затримали.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження — за фактом умисного вбивства малолітньої дитини та заздалегідь необіцяного приховування особливо тяжкого злочину.

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За умисне вбивство малолітньої дитини передбачено від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. За приховування особливо тяжкого злочину може загрожувати до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

Слідство триває, поліція встановлює всі обставини загибелі дитини.

Нагадаємо, правоохоронці викрили незаконне сурогатне материнство в Києві, організатори якого залучили жінку до участі в умовах фінансової скрути. Через медичні порушення народжена передчасно двійня померла в лікарні.

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