ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

Мати приховала правду про смерть 5-річного сина на Одещині: після розтину в його голові знайшли кулю

У Білгород-Дністровському районі помер 5-річний хлопчик після поранення з пневматичної зброї. За даними слідства, мати знала про обставини травмування, але приховала їх.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пістолет (ілюстративне фото)

Пістолет (ілюстративне фото) / © Freepik

У Білгород-Дністровському районі Одеської області помер 5-річний хлопчик. Під час розтину в його голові виявили кулю для пневматичної зброї.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

31 серпня дитину у важкому стані госпіталізували до лікарні. За словами матері, хлопчик нібито травмувався у дворі під час гри з молодшою сестрою. Згодом він помер.

Після смерті дитини під час розтину в її голові виявили кулю. Попередньо, саме це поранення стало причиною смерті.

За даними слідства, до загибелі хлопчика може бути причетний 30-річний співмешканець його матері. Поліція також вважає, що 28-річна жінка знала про обставини поранення сина, але приховала їх.

Чоловіка та жінку затримали.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження — за фактом умисного вбивства малолітньої дитини та заздалегідь необіцяного приховування особливо тяжкого злочину.

За умисне вбивство малолітньої дитини передбачено від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. За приховування особливо тяжкого злочину може загрожувати до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

Слідство триває, поліція встановлює всі обставини загибелі дитини.

Нагадаємо, правоохоронці викрили незаконне сурогатне материнство в Києві, організатори якого залучили жінку до участі в умовах фінансової скрути. Через медичні порушення народжена передчасно двійня померла в лікарні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie