Мати випустила з рук: у Борисполі сталася моторошна трагедія з п’ятиденним немовлям

Немовля / © unsplash.com

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На Київщині трапилася страшна трагедія. У Борисполі п’ятиденна дитина померла внаслідок падіння з шостого поверху. За словами очевидців, мати випустила немовля з рук, перебуваючи на балконі.

У поліції Київської області ТСН.ua підтвердили факт загибелі немовляти.

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Трагедія сталася у вівторок, 8 вересня, близько 15:00. Від отриманих під час падіння травм новонароджена дитина загинула.

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«Наразі відкрито кримінальне провадження, поліцейські встановлюють всі обставини події», — повідомили правоохоронці.

Відомо, що дитині було лише п’ять днів від народження. Усі деталі та причини трагедії з’ясовують слідчі.

У поліції Київської області додали, що дівчинка була доставлена до лікарні. Попри зусилля медиків, дитину не вдалося врятувати.

За даним фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.

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Трагедії в Україні — останні новини

Нагадаємо, під Білою Церквою на Київщині у колодязі знайшли мертвими двох братів. Їхня мати на деякий час зникала. За даними джерел ТСН.ua у владних структурах, братам Миколи та Михайла було 35 та 20 років. Станом на зараз у справі немає підозрюваних або затриманих.

Також жахлива трагедія сталася на Закарпатті. 18-річний хлопець зняв на телефон розправу над власною матір’ю. За даними слідства, спочатку син завдав матері, яка спала, кілька ножових поранень, проте під час опору в знаряддя злочину зламалося руків’я — і він пішов до кухні та взяв інший ніж.

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