Мати з коханцем до смерті закатували 4-річного хлопчика: що чекає на пару

Насильство над дитиною / © pixabay.com

У Кривому Розі судитимуть матір та її співмешканця за звіряче вбивство 4-річного сина. Дитину кілька діб катували, поки малюка не помер від травматичного шоку.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У Кривому Розі трагічно загинув чотирирічний хлопчик, який упродовж кількох днів зазнавав жорстоких катувань з боку рідної матері та її співмешканця. Дитину систематично били руками, ногами й металевою трубою — нібито за «непослух» і навіть за те, що він узяв хліб та печиво без дозволу.

Судово-медична експертиза встановила десятки тілесних ушкоджень: тяжку черепно-мозкову травму, перелом зап’ястка, вивих плеча та численні забої. Причиною смерті став травматичний шок — біль, який не витримала б навіть доросла людина, не кажучи вже про маленьку дитину.

Прокурори вже передали до суду обвинувальний акт стосовно матері та її співмешканця. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Втім, ця трагедія має й інший, не менш болючий вимір. Служба у справах дітей була обізнана з критичною ситуацією в родині, однак не вжила необхідних заходів для захисту хлопчика. Посадовицю, відповідальну за контроль умов проживання дитини, підозрюють у службовій недбалості та вже відсторонили від виконання обов’язків.

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Валерій Прихожанов підкреслив, що смерть дитини стала наслідком не лише домашнього насильства, а й системної байдужості. Прокуратура наполягатиме на найсуворішому покаранні для всіх, хто причетний до цієї страшної трагедії.

