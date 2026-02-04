ТСН у соціальних мережах

Мати з коханцем до смерті закатували 4-річного хлопчика: що чекає на пару

Дитину били навіть за те, що взяла хліб та печиво без дозволу. Разом із парою на лаві підсудних опиниться посадовиця, чия недбалість коштувала хлопчику життя.

Насильство над дитиною

Насильство над дитиною / © pixabay.com

У Кривому Розі судитимуть матір та її співмешканця за звіряче вбивство 4-річного сина. Дитину кілька діб катували, поки малюка не помер від травматичного шоку.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У Кривому Розі трагічно загинув чотирирічний хлопчик, який упродовж кількох днів зазнавав жорстоких катувань з боку рідної матері та її співмешканця. Дитину систематично били руками, ногами й металевою трубою — нібито за «непослух» і навіть за те, що він узяв хліб та печиво без дозволу.

Судово-медична експертиза встановила десятки тілесних ушкоджень: тяжку черепно-мозкову травму, перелом зап’ястка, вивих плеча та численні забої. Причиною смерті став травматичний шок — біль, який не витримала б навіть доросла людина, не кажучи вже про маленьку дитину.

Прокурори вже передали до суду обвинувальний акт стосовно матері та її співмешканця. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Втім, ця трагедія має й інший, не менш болючий вимір. Служба у справах дітей була обізнана з критичною ситуацією в родині, однак не вжила необхідних заходів для захисту хлопчика. Посадовицю, відповідальну за контроль умов проживання дитини, підозрюють у службовій недбалості та вже відсторонили від виконання обов’язків.

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Валерій Прихожанов підкреслив, що смерть дитини стала наслідком не лише домашнього насильства, а й системної байдужості. Прокуратура наполягатиме на найсуворішому покаранні для всіх, хто причетний до цієї страшної трагедії.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року повідомлялося, що на Дніпропетровщині подружжя понад чотири доби жорстоко катувало 4-річного сина руками, ногами та металевою трубою через те, що дитина без дозволу взяла хліб і печиво. На тілі малюка виявили понад 20 травм, зокрема численні удари по голові, переломи та вивихи, а свідками знущань стали двоє інших дітей родини. Хлопчик помер від травматичного шоку, не витримавши тортур. Підозрюваних взяли тоді під варту. Їм загрожує довічне ув’язнення.

