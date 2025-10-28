Мати залишила дітей самих у квартирі: у Миколаєві сталася смертельна трагедія

Слідчі дії / © Поліція Миколаївської області

Реклама

У Миколаєві правоохоронці розслідують загибель двох малолітніх дітей — хлопчика 4 років та дівчинки 3 років. Їх знайшли мертвими у квартирі, яка була заповнена гарячою парою. За попередньою версією, мати залишила малюків самих майже на пів доби.

Про це повідомило видання поліція Миколаївської області.

Сигнал про подію надійшов 27 жовтня від місцевої жительки. На виклик прибули керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група, криміналісти та медики.

Реклама

Під час огляду квартири правоохоронці виявили тіла дітей без ознак життя. На стелі помітили конденсат — у приміщенні стояв густий пар. Ознак насильницької смерті експерт попередньо не встановив.

За даними слідства, напередодні ввечері жінка залишила дітей самих удома, а повернулася лише наступного дня — у стані алкогольного сп’яніння. Саме тоді вона й виявила, що діти мертві. У ванній кімнаті був відкритий кран із гарячою водою.

Тіла малюків направили на експертизу для з’ясування точної причини смерті. Попередньо розглядають версію отруєння чадним газом.

Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми та залишення їх у небезпеці, що спричинило смерть, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Реклама

Нагадаємо, у Львові 87-річний водій автомобіля Hyundai Kona наїхав на трирічного хлопчика. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями.