ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Мати залишила самого та пішла у справах: у Чернігові з трирічним хлопчиком сталася біда

Трирічний хлопчик випав з вікна другого поверху у Чернігові — мати залишила його самого.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Чернігові трирічний хлопець випав із вікна

У Чернігові трирічний хлопець випав із вікна / © Pixabay

У Чернігові трирічний хлопець випав із вікна другого поверху. Перед інцидентом мати залишила дитину саму та пішла у власних справах.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Інцидент стався 17 липня близько 15:00 години у багатоповерховому будинку міста Чернігів.

Приїхавши на виклик, правоохоронці встановили, що мати залишила сина самого та пішла у власних справах. Хлопчик самостійно підставив стілець, заліз на підвіконня і через відчинене вікно випав з другого поверху на клумбу.

Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні.

Наразі поліція розслідує інцидент, відкривши кримінальне провадження за статтею 135, частина 1 Кримінального кодексу України (йдеться про залишення в небезпеці). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років.

Раніше, у Києві з вікна 15 поверху випав малолітній хлопчик. Дитина загинула від отриманих травм після падіння з висоти.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie