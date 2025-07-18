Мати залишила самого та пішла у справах: у Чернігові з трирічним хлопчиком сталася біда

У Чернігові трирічний хлопець випав із вікна / © Pixabay

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У Чернігові трирічний хлопець випав із вікна другого поверху. Перед інцидентом мати залишила дитину саму та пішла у власних справах.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Інцидент стався 17 липня близько 15:00 години у багатоповерховому будинку міста Чернігів.

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Приїхавши на виклик, правоохоронці встановили, що мати залишила сина самого та пішла у власних справах. Хлопчик самостійно підставив стілець, заліз на підвіконня і через відчинене вікно випав з другого поверху на клумбу.

Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні.

Наразі поліція розслідує інцидент, відкривши кримінальне провадження за статтею 135, частина 1 Кримінального кодексу України (йдеться про залишення в небезпеці). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років.

Раніше, у Києві з вікна 15 поверху випав малолітній хлопчик. Дитина загинула від отриманих травм після падіння з висоти.

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