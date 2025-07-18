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Мати залишила самого та пішла у справах: у Чернігові з трирічним хлопчиком сталася біда
Трирічний хлопчик випав з вікна другого поверху у Чернігові — мати залишила його самого.
У Чернігові трирічний хлопець випав із вікна другого поверху. Перед інцидентом мати залишила дитину саму та пішла у власних справах.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Інцидент стався 17 липня близько 15:00 години у багатоповерховому будинку міста Чернігів.
Приїхавши на виклик, правоохоронці встановили, що мати залишила сина самого та пішла у власних справах. Хлопчик самостійно підставив стілець, заліз на підвіконня і через відчинене вікно випав з другого поверху на клумбу.
Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні.
Наразі поліція розслідує інцидент, відкривши кримінальне провадження за статтею 135, частина 1 Кримінального кодексу України (йдеться про залишення в небезпеці). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років.
Раніше, у Києві з вікна 15 поверху випав малолітній хлопчик. Дитина загинула від отриманих травм після падіння з висоти.