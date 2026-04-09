Мати заморила до смерті 5-місячного сина на Закарпатті: деталі трагедії (фото)

Дитина померла через тяжкий перебіг хвороби без відповідного лікування, що призвело до ураження мозку та зупинки дихання.

У Закарпатській області судитимуть 21-річну жінку за злісне невиконання батьківських обов’язків, що призвело до смерті немовляти. Хлопчик у віці 5,5 місяця важив лише 4,6 кг і помер через відсутність лікування та належного харчування.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

На Закарпатті перед судом постане 21-річна жінка, яку підозрюють у злісному нехтуванні батьківськими обов’язками, що призвело до смерті її маленького сина.

За даними слідства, протягом тривалого часу мати не створювала належних умов для життя дитини: не забезпечувала гігієнічний догляд, не приділяла уваги повноцінному харчуванню та ігнорувала необхідність регулярних медичних оглядів. Навіть коли стан немовляти почав погіршуватися, жінка не зверталася по допомогу до лікарів.

У листопаді 2025 року дитина померла. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті став тяжкий перебіг хвороби без відповідного лікування, що призвело до ураження мозку та зупинки дихання. На момент смерті вага хлопчика становила лише 4,6 кг.

Жінці висунуто обвинувачення у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Після трагедії трьох старших дітей жінки вилучили: один із синів нині проживає з біологічним батьком, а двох доньок передали на виховання до дитбудинку.

Умови, в яких жило немовля на Закарпатті (6 фото)

До слова, на Волині через відсутність медичної допомоги помер хлопчик, якому був рік і три місяці. Його 25-річна мати ігнорувала важкий стан сина та відмовилася від госпіталізації навіть після прямої рекомендації лікаря, намагаючись лікувати дитину самотужки. Експертиза підтвердила, що своєчасне звернення до лікарні врятувало б малюка, тому жінці оголосили підозру у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до смерті дитини.

