Мати здала власних дітей "в оренду" за тисячу доларів: молодшій доньці всього 5 років

На Закарпатті затримали 32-річну мешканку села Ільниця «здала в оренду» двох своїх дітей для жебракування в іншому регіоні. «Послугу» жінка оцінила у 1000 доларів.

Про це інформує Закарпатська обласна прокуртура.

Деталі моторшного злочину

За матерыалами справи, жінка передала на два тижні своїх дітей — 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку — за 1000 доларів. Дітей мали використовувати для жебракування. Підозрювана шукала «покупців» через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої «роботи». Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей.

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру за статтею торгівлі людьми щодо малолітніх із використанням їхнього вразливого стану. Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн.

В родини є ще одна 8-річна донька, питання щодо позбавлення жінки батьківських прав уже ініційовано. Вилучені діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Раніше у Києві правоохоронці викрили жінку, яка незаконно вивезла немовля за кордон, видавши себе за його біологічну матір. Вона раніше брала участь у програмі сурогатного материнства, хоча не мала жодного генетичного зв’язку з дитиною. За участь у “схемі” жінка мала отримати 14 000 євро. Щоб переправити немовля, фігурантка внесла недостовірні дані до свідоцтва про народження та пройшла через прикордонний контроль. Поліція встановлює місцезнаходження дитини. Якщо провину доведуть, зловмисниці загрожує до 7 років позбавлення волі.