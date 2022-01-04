Матюкався і показував нецензурні жести: у Маріуполі чоловік погрожував барменші, яка спілкувалася українською

На місце події свідки інциденту викликали поліцію.
У Маріуполі чоловік облаяв робітницю бару за те, що та спілкувалася з ним українською мовою.
Про це пише “УНІАН”.
Працівниця закладу зверталася до чоловіка державною мовою. Відвідувачу ж бару це не сподобалося, тому він вирішив висловити свою позицію. Коли деякі з очевидців почали його заспокоювати та просити покинути місце, він перейшов на нецензурну лексику та погрози.
Згодом громадянин все ж таки вийшов із закладу. На місце події свідки інциденту викликали поліцію. Однак і це не заспокоїло чоловіка, який продовжував агресивно поводитися і кидався на людей.
Нагадаємо, що Одеський депутат оскандалився привітанням з Новим роком на тлі трансляції промови Путіна.
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