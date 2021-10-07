"Матюклива, але правильна молодь": у Білій Церкві підлітки врятували новонароджених кошенят (відео)

Тваринок невідомі викинули у смітник, попередньо загорнувши в поліетиленовий пакет.
У Білій Церкві двоє підлітків під час нічних гулянь знайшли на смітнику новонароджених кошенят. Тваринок щільно замотали у целофановий пакет і викинули у сміттєвий бак.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Вартові Еспресо".
Підлітки не підбирали слів, описуючи побачене і тих, хто так вчинив.
"Матюклива, але правильна молодь. Хлопці врятували кошенят, яких викинули в пакеті з-під хліба", - йдеться у коментарі під відео.
За словами хлопців, вони ввечері почули мявчання кошеняти із сміттєвого бака. Коли підійшли ближче, знайшли в пакеті з-під хліба трьох новонароджених кошенят. Невідомий склав їх у пакет і щільно загорнув. Ще трохи часу, і тварини б задихнулися.
Кошенят підлітки віднесли до ветклініки.
Читайте також:
- День захисників і захисниць України 2021: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
- День ангела 8 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня
- НАПАД НА ЖУРНАЛІСТІВ "СХЕМ": ЯК МОЖУТЬ ПОКАРАТИ ФІГУРАНТІВ СКАНДАЛУ
Нагадаємо, що Херсонській області під час пожежі на сміттєзвалищі рятувальники знайшли двох зайченят. Тваринки забилися між сміттям у кущі, ховаючись від вогню.