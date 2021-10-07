"Матюклива, але правильна молодь": у Білій Церкві підлітки врятували новонароджених кошенят (відео)

Тваринок невідомі викинули у смітник, попередньо загорнувши в поліетиленовий пакет.

У Білій Церкві двоє підлітків під час нічних гулянь знайшли на смітнику новонароджених кошенят. Тваринок щільно замотали у целофановий пакет і викинули у сміттєвий бак.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Вартові Еспресо".

Підлітки не підбирали слів, описуючи побачене і тих, хто так вчинив.

"Матюклива, але правильна молодь. Хлопці врятували кошенят, яких викинули в пакеті з-під хліба", - йдеться у коментарі під відео.

За словами хлопців, вони ввечері почули мявчання кошеняти із сміттєвого бака. Коли підійшли ближче, знайшли в пакеті з-під хліба трьох новонароджених кошенят. Невідомий склав їх у пакет і щільно загорнув. Ще трохи часу, і тварини б задихнулися.

Кошенят підлітки віднесли до ветклініки.

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Нагадаємо, що Херсонській області під час пожежі на сміттєзвалищі рятувальники знайшли двох зайченят. Тваринки забилися між сміттям у кущі, ховаючись від вогню.

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