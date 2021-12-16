МАУ скасували авіарейси до Італії: в чому причина та що робити з квитками

МАУ скасували авіарейси до Італії: в чому причина та що робити з квитками

Від 16 грудня Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованим українцям, пускатимуть лише певні категорії громадян.

Українська авіакомпанія МАУ скоротила частоту рейсів між Україною та Італією. Відтепер кількість перельотів до Риму і Мілану значно знизиться принаймні до лютого 2022 року. Такому рішенню передувало встановлення Італією нових протиепідемічних обмежень.

Про це повідомила пресслужба Міжнародних авіаліній України.

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На період з січня по лютий 2022 року кількість рейсів до Риму та Мілану скоротиться. Причина полягає в тому, що Італія встановила нові карантинні обмеження, пов’язані зі стрімким розповсюдженням коронавірусу.

Відтак, від 16 грудня 2021 року по 31 січня 2022 року в’їзд на територію Італії дозволений лише таким категоріям громадян:

власники посвідки на проживання в Італії;

громадянам, які в’їжджають на територію Італії з підтвердженими мотивами роботи, навчання чи лікування;

в окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав.

Як зазначають в МАУ, при в’їзді громадянам України, які відносяться до зазначених категорій необхідно:

до прибуття заповнити онлайн форму санітарного контролю;

показати сертифікат про негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на COVID-19 (зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту);

активізувати процедури нагляду за здоров’ям у медичних установах відповідно до території проживання та пройти 10 днів самоізоляції, по закінченню якої провести повторне тестування.

Детальніші умови перетину італійського кордону можна знайти за посиланням.

Своєю чергою, авіакомпанія МАУ пропонує своїм пасажирам, які вже придбали квитки до Риму та Мілану, проте не можуть перетнути кордон такі шляхи вирішення:

змінити маршрут подорожі на будь-які інші країни без оплати штрафу і доплати по тарифу згідно кабіни обслуговування в оригінальному квитку;

змінити дату подорожі на рейси МАУ за оригінальним маршрутом (Рим, Мілан), які виконуватимуться з 01 лютого 2021 року, без оплати штрафу і доплати по тарифу в оригінальному класі бронювання протягом терміну дії квитка;

обміняти квиток на промокод (повернення 25% коштів від невикористаного квитка);

або оформити повне або часткове повернення коштів.

Нагадаємо, від 16 грудня Італія заборонила в’їзд всім українцям, які хочуть потрапити до країни з туристичною метою. Це стосується навіть вакцинованих громадян. Таке рішення італійський уряд ухвалив для запобігання поширення COVID-19. Обмеження діятимуть щонайменше до лютого 2022 року.

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