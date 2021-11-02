МАУ відкриває нові авіанапрямки для любителів зимового відпочинку: куди і коли можна буде полетіти

Доступними залишатимуться і літні чартерні напрямки.
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) оприлюднила перелік чартерних програм, якими пасажири зможуть скористатися під час зимнього сезону 2021-2022.
Про це йдеться на сайті МАУ.
Пресслужба українських авіаліній зазначає, що спеціально для любителів гірськолижного відпочинку спільно з Coral Travel, Holiday Time, TUI та TPG компанія запускає новий маршрут Київ – Зальцбург (SZG). Рейси за цим напрямком будуть виконані 2 та 9 січня 2022 року.
У повідомленні йдеться, що в зимовий період будуть доступні такі чартерні напрямки:
- Київ – Ерзурум (ERZ) – Київ – починаючи з грудня
- Київ/Запоріжжя/Одеса – Кайсері (ASR) – Київ/Запоріжжя/Одеса – починаючи з грудня
- Київ – Кіттіла (KTT) – Київ – щовівторка з 28 грудня
- Київ – Рованіемі (RVN) – Київ – 29 грудня, 5 та 12 січня
- Київ – Ліон (LYS) – Київ – 2 та 9 січня
- Київ – Гренобль (GNB) – Київ – з 8 січня
Також авіакомпанія оголосила низку чартерних рейсів, за якими пасажири зможуть повернутись у літо і насолодитись пляжним відпочинком посеред зими:
- Київ – Тенеріфе (TFS) – Київ – 27 грудня, 6, 17 та 27 січня
- Київ – Малага (AGP) – Київ – з 1 листопада
- Київ – Фуншал (FNC) – з 21 жовтня
- Київ – Кабо-Верде (SID) – з 22 листопада
- Київ/Одеса/Львів/Харків/Запоріжжя – Шарм-ель-Шейх (SSH)/Хургада (HRG) – Київ/Одеса/Львів/Харків/Запоріжжя
Прес-служба МАУ зазначає, що в разі поліпшення епідеміологічної ситуації, компанія готова поновити недоступні зараз рейси.
Українські авіалінії також рекомендують стежити за правилами перетину кордонів і уважно знайомитися з інформацією про епідеміологічні обмеження тієї чи іншої країни призначення. Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.
Нагадаємо, найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії Ryanair запускає нові маршрути зі Львова та відновлює рейси із Харкова. Зокрема, зі Львова до Європи курсуватиме 6 нових авіарейсів.