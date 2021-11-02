МАУ відкриває нові авіанапрямки для любителів зимового відпочинку: куди і коли можна буде полетіти

МАУ відкриває нові авіанапрямки для любителів зимового відпочинку: куди і коли можна буде полетіти

Доступними залишатимуться і літні чартерні напрямки.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) оприлюднила перелік чартерних програм, якими пасажири зможуть скористатися під час зимнього сезону 2021-2022.

Про це йдеться на сайті МАУ.

Пресслужба українських авіаліній зазначає, що спеціально для любителів гірськолижного відпочинку спільно з Coral Travel, Holiday Time, TUI та TPG компанія запускає новий маршрут Київ – Зальцбург (SZG). Рейси за цим напрямком будуть виконані 2 та 9 січня 2022 року.

У повідомленні йдеться, що в зимовий період будуть доступні такі чартерні напрямки:

Київ – Ерзурум (ERZ) – Київ – починаючи з грудня

Київ/Запоріжжя/Одеса – Кайсері (ASR) – Київ/Запоріжжя/Одеса – починаючи з грудня

Київ – Кіттіла (KTT) – Київ – щовівторка з 28 грудня

Київ – Рованіемі (RVN) – Київ – 29 грудня, 5 та 12 січня

Київ – Ліон (LYS) – Київ – 2 та 9 січня

Київ – Гренобль (GNB) – Київ – з 8 січня

Також авіакомпанія оголосила низку чартерних рейсів, за якими пасажири зможуть повернутись у літо і насолодитись пляжним відпочинком посеред зими:

Київ – Тенеріфе (TFS) – Київ – 27 грудня, 6, 17 та 27 січня

Київ – Малага (AGP) – Київ – з 1 листопада

Київ – Фуншал (FNC) – з 21 жовтня

Київ – Кабо-Верде (SID) – з 22 листопада

Київ/Одеса/Львів/Харків/Запоріжжя – Шарм-ель-Шейх (SSH)/Хургада (HRG) – Київ/Одеса/Львів/Харків/Запоріжжя

Прес-служба МАУ зазначає, що в разі поліпшення епідеміологічної ситуації, компанія готова поновити недоступні зараз рейси.

Українські авіалінії також рекомендують стежити за правилами перетину кордонів і уважно знайомитися з інформацією про епідеміологічні обмеження тієї чи іншої країни призначення. Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.

Нагадаємо, найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії Ryanair запускає нові маршрути зі Львова та відновлює рейси із Харкова. Зокрема, зі Львова до Європи курсуватиме 6 нових авіарейсів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання