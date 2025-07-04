МАУП — №1 серед приватних ЗВО в рейтингу “Топ–200 Україна 2025”!

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Наприкінці червня Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта”, в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, опублікував дев’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти “Топ–200 Україна 2025”. За результатами цього впливового рейтингу університетів МАУП знову здобула першість серед приватних ЗВО країни!

Цьогоріч укладачі рейтингу приділили особливу увагу трансформації освіти в умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту. Методологія оцінювання була оновлена відповідно до рекомендацій конференції IREG 2024, а також Берлінських принципів, що гарантують прозорість і об’єктивність.

Рейтинг від “Євроосвіта” укладається на основі обробки великих масивів даних про роботу університетів (Big Data), що можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких можна перевірити.

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Формування списку відбувається за трьома базовими принципами:

прозорість і незалежність ранжування;

багатогранність діяльності університетів;

пріоритетність євроінтеграційних процесів (за ваговими коефіцієнтами 6 міжнародних та 4 національних показників діяльності).

Попри непрості умови — від масштабних втрат унаслідок війни до структурних реформ — МАУП демонструє стабільність, фокус на якість і здатність швидко адаптуватися до нових викликів. Саме ці риси все більше цінуються в сучасній академічній спільноті!