МАУП — лідер серед приватних університетів України, згідно з рейтингом Scopus 2025

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У травні 2025 року оприлюднено результати щорічного рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками наукометричної бази Scopus.

Серед приватних університетів України незмінним лідером залишається Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). Першість серед державних ЗВО зберіг Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

Рейтинг Scopus формується на основі індексу Гірша — кількісного показника, що враховує кількість наукових публікацій та їхню цитованість. Цей показник дозволяє об’єктивно оцінити вплив наукових досліджень та визначити найактивніших учасників академічної спільноти.

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До бази даних Scopus, що індексує понад 30 тисяч міжнародних наукових видань із різних галузей (гуманітарних, технічних, медичних тощо), потрапляють:

статті в рецензованих журналах;

матеріали конференцій;

матеріали наукових книжкових видань.

Щорічний рейтинг Scopus — важливий орієнтир для вступників, які прагнуть здобувати якісну вищу освіту. Адже саме цей рейтинг наочно демонструє, в яких ЗВО ведеться ґрунтовна наукова діяльність, а де навчання зводиться до формального отримання диплома.