МАУП — лідер серед приватних ЗВО в рейтингу “Топ–200 Україна 2026”

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29 червня Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною експертною групою IREG Observatory on Academic Ranking and Excellenceоприлюднив двадцятий академічний рейтинг закладіввищої освіти «Топ–200 Україна 2026». За йогорезультатами МАУП вкотре підтвердила своє впевненелідерство серед приватних ЗВО країни!

Рейтинг «Топ–200 Україна» є одним із найавторитетнішихнаціональних рейтингів університетів. Він формується на основі відкритих даних і враховує комплекс показників, що характеризують освітню, наукову, міжнародну, інноваційну та суспільну діяльність ЗВО.

Цьогоріч методологію рейтингу було оновлено відповіднодо рекомендацій міжнародної конференції IREG 2025 University Rankings and Challenges of Sustainability. Підчас оцінювання експерти посилили роль показників, пов’язаних із міжнародною конкурентоспроможністюуніверситетів, досягненням Цілей сталого розвитку ООН, інноваційною діяльністю та якістю наукових досліджень.

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Водночас незмінними залишилися базові принципирейтингу — відкритість і прозорість оцінювання, комплексний підхід до аналізу діяльності університетів та орієнтація на європейські стандарти розвитку вищоїосвіти.

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