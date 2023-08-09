МАУП — лідер вподобань абітурієнтів 2023 серед приватних університетів!

Здобутки Академії оцінили не лише українські абітурієнти, а ще й національні та міжнародні рейтинги.

Міжрегіональна Академія управління персоналом продовжує розвиватися, створювати нові освітні формати, дбати про кращі умови для студентів і здобувати першість у загальновизнаних всеукраїнських та міжнародних рейтингах.

Студенти МАУП безперервно мають змогу навчатися на денній формі, відвідувати лекції та отримувати якісні знання в офлайн-режимі. Академія також дбає про фізичний розвиток своїх вихованців: на території МАУП працює сучасний спорткомплекс, який студенти можуть відвідувати в зручний для себе час. Адміністрація МАУП створила максимально комфортні умови для проживання і продуктивного навчання у гуртожитках, також територією всього кампусу розгорнуто безкоштовну мережу Wi-Fi.

Всі вищезазначені аспекти дозволили Академії посісти перше місце серед приватних вишів за кількістю поданих заяв. Від щирого серця дякуємо українським абітурієнтам та їхнім батькам за довіру до нашого навчального закладу. Сподіваємось і докладемо максимум зусиль, щоб навчання в МАУП виправдало ваші очікування!

Здобутки Академії оцінили не лише українські абітурієнти, а ще й національні та міжнародні рейтинги. Адже цьогоріч МАУП посіла перше місце серед приватних ЗВО України:

- в рейтингу «ТОП-200 Україна»;

- в рейтингу Webometrics;

- в рейтингу «Scopus»;

- в Узагальненому рейтингу приватних закладів вищої освіти України, який формує Всеукраїнське Об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти.

МАУП також стала першим та єдиним в Україні ЗВО, який отримав Золотий сертифікат Програми FISU Healthy Campus.

FISU Healthy Campus оцінює університети, які заохочують здоровий спосіб життя у своїх кампусах. Ті, хто створює кращі умови задля цього для своїх студентів і всієї спільноти університетського містечка, отримують відповідний сертифікат на основі оцінки за сотнею критеріїв.

Наразі Академія — це визнаний у всьому світі багаторівневий та багатогалузевий освітньо-науковий комплекс, в якому надаються якісні освітні та освітньо-виховні послуги від дитячого садочка та Ліцею до аспірантури і докторантури.

Кращі традиції МАУП, поєднання вітчизняного досвіду та передових світових практик, величезний дружній викладацький колектив дають можливість кожному, хто хоче і прикладатиме до цього зусилля, здобути якісну освіту від рівня ліцею та коледжу і до здобуття наукового ступеня доктора економічних, юридичних наук чи доктора наук з державного управління.

Пишаємося здобутками Академії та продовжуємо рухатися до нових освітніх вершин!